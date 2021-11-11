Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM В Ленинградской области от коронавируса привилось 746 300 жителей региона, из них 11 745 человек — за минувшие сутки. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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«Чаще всего при вакцинации используется «Спутник V», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что в планах у региональных властей привить как минимум 900 тыс. местных жителей. Население региона составляет 1,9 млн человек, включая детей, которым прививка пока не делается.

С начала пандемии в Ленинградской области зарегистрировано 82 307 случая заболевания COVID 19. В настоящий момент в регионе развернуто 2508 коек для пациентов с COVID-19.

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