Дрезден, Германия, , 16:39 — REGNUM Деструктивные действия, направленные против «Северного потока — 2», пора оставить в прошлом, признав важность этого газопровода для Германии, сообщил 11 ноября журналистам глава правительства германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Газопровод Harald Hoyer

Кречмер «Необходимо прекратить «игры» вокруг «Северного потока — 2». Это важная стратегическая инвестиция».

Он добавил, что внутри Германии важно сохранить диалог на тему СП-2, даже при различии интересов, связанных с этим газопроводом. Отметим, что это заявление прозвучало на фоне высказываний против СП-2 со стороны «зелёных» в Германии.

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