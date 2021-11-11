Дрезден, Германия, 11 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Деструктивные действия, направленные против «Северного потока — 2», пора оставить в прошлом, признав важность этого газопровода для Германии, сообщил 11 ноября журналистам глава правительства германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Harald Hoyer Газопровод

Кречмер «Необходимо прекратить «игры» вокруг «Северного потока — 2». Это важная стратегическая инвестиция».

Он добавил, что внутри Германии важно сохранить диалог на тему СП-2, даже при различии интересов, связанных с этим газопроводом. Отметим, что это заявление прозвучало на фоне высказываний против СП-2 со стороны «зелёных» в Германии.