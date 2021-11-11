Пекин, , 16:37 — REGNUM Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) проголосовал за резолюцию, поддерживающую политику нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Об этом 11 ноября сообщается в коммюнике шестой пленарной сессии ЦК КПК.

«Центральный комитет КПК рассмотрел и одобрил резолюцию по главным достижениям и историческому опыту партии за минувший век», — указано в сообщении.

Стоит отметить, что за 100 лет существования КПК подобная резолюция принимается лишь в третий раз.

Ранее таким образом были одобрены политика Мао Цзэдуна в 1945 году и Дэн Сяопина в 1981 году.

В тексте резолюции содержится призыв «ко всей партии, всей армии и народам всех этнических групп теснее объединиться вокруг Центрального комитета партии и полностью осуществить переход к новой эпохе социализма с китайской спецификой под руководством Си Цзиньпина».

При этом подчёркивается, что принятие такого документа показывает популярность доктрины Си Цизньпина и его возможность пойти на третий срок работы в должности председателя КНР до 2027 года.

Напомним, Си Цзиньпин является председателем КНР с марта 2013 года.

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