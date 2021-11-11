Москва, 11 ноября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав и законных интересов неквалифицированных инвесторов-физических лиц при заключении договоров страхования, содержащих высокие инвестиционные риски, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

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Если договор страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста (срока) либо наступления иного события или договор страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика можно квалифицировать как производный финансовый инструмент, то такой договор страхования может быть заключен при условии, что физлицо, имеющее намерение заключить договор, признано квалифицированным инвестором, следует из документа.

Основные требования к проведению тестирования устанавливаются на уровне базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации.

В случае нарушения страховой организацией обязанности по проведению тестирования законопроект предлагает и способы защиты потребителей страховых услуг. Страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, а страховщик обязан вернуть страхователю страховую премию в полном объеме и возместить все расходы, понесенные страхователем при заключении договора, за вычетом произведенных выплат.