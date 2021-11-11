Рига, , 16:34 — REGNUM Парламент Латвии Сейм ограничил участие в своих заседаниях депутатов, не имеющих сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Об этом сообщило местное издание Latvijas avize.

Вакцина Defense.gov

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Решение оформлено специальным законом «О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма на очных заседаниях Сейма и его комиссий». Ранее его содержание было одобрено комиссией Сейма по обороне и внутренним делам.

При этом если у депутата нет ни сертификата, ни заключения медицинского консилиума, то пропуск заседания Сейма ему будет аннулирован. Кроме того, с него будет удержано 20% заработной платы.

По словам председателя комиссии парламента Юриса Ранцанса, цель законопроекта — обеспечить эпидемиологическую безопасность в парламенте и защитить депутатов от инфекции. Ссылаясь на экспертов, он указал, что используемые до сих пор тесты не были достаточно безопасной альтернативой.

Омбудсмен Юрис Янсонс так обосновал ввведение новогозакона: «Правовой аспект здесь второстепенный. Это политическое решение. Если правительство и парламент обязывают население проходить вакцинацию, то парламент должен подавать пример».

Янсонс добавил, что есть «определенные риски для конституционности», если предположить, что найдутся депутаты, которые обратятся в Конституционный суд с жалобой. Однако, по его мнению, это даже хорошо, потому что тогда Конституционный суд даст свою оценку происходящему.