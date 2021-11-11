Москва, , 16:47 — REGNUM Большую часть жителей Украины ждет та же судьба, что и беженцев, замерзающих на белорусско-польской границе в надежде попасть внутрь Евросоюза. Об этом 11 ноября заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, из-за бездарной политики Киева жители Украины будут также как и беженцы в их палаточном лагере замерзать в отсутствии тепла.

«Что касается Украины. Есть ощущение, что зимой то, что происходит в лагере беженцев на территории Белоруссии, то же самое будет зимой с украинскими гражданами. Они начнут замерзать, не получать зарплаты. Они начнут выходить на улицы, бузить, шуметь и для этого заранее нужно накачать ситуацию, что это Россия все подготовила», — сказал Прилепин.

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