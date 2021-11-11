Москва, , 16:29 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о едином налоговом платеже для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате обязательных платежей с объединением их в единой точке одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Организации и индивидуальные предприниматели будут вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 года (включительно) применять особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в соответствии посредством перечисления в бюджетную систему РФ единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя.

При этом единым налоговым платежом организации, индивидуального предпринимателя признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства организацией, индивидуальным предпринимателем в счет исполнения обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента по уплате (перечислению) налогов (за исключением уплачиваемых физическими лицами налогов, указанных в законе), авансовых платежей, сборов (за исключением государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ), страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов.

Особый порядок уплаты (перечисления) вправе применять организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществили совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по результатам которой не имеется разногласий, и подали заявление о применении особого порядка уплаты (перечисления).

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