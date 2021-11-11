Иваново, , 16:29 — REGNUM В Ивановской области не наблюдается сбоев в ежедневных поставках кислорода, хотя ситуация с обеспеченностью им остаётся напряжённой. Об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе облправительства.

Медицинский кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Сбоев в ежедневных поставках медицинского кислорода не было», — прокомментировала ситуацию зампредседателя правительства региона Ирина Эрмиш, добавив, что напряженная ситуация связана с отсутствием в регионе запаса газа на более продолжительный период.

В настоящее время, добавила Эрмиш, медицинские организации области обеспечены суточным запасом кислорода в полном объеме.

По данным 11 ноября на стационарном лечении в Ивановской области находятся 2494 человека с диагнозом COVID-19, в том числе на койках с кислородом — 1547 человек. На аппаратах ИВЛ — 136 пациентов. За сутки госпитализировали 164 человека.