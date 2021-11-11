Саратов, , 17:49 — REGNUM На рассмотрение депутатов Саратовской областной думы губернатор региона Валерий Радаев внес несколько социально значимых инициатив. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

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Депутаты рассмотрят предложение о продлении действия социальной ипотеки при рефинансировании кредита. В случае реструктуризации или рефинансировании долга жители области раньше теряли возможность дальше получать социальную ипотеку, теперь эта возможность появится.

Предоставление выплат на приобретение жилья для детей-сирот станет еще одной темой для рассмотрения народными избранниками. Согласно нововведениям, данной мерой поддержки смогут воспользоваться дети-сироты, достигшие 23 лет, а не с 25 лет, как это было ранее.

Для предприятий, чья деятельность продолжает оставаться под ограничениями (транспорт, общепит, гостиничный бизнес, кинотеатры, санаторно-курортная деятельность, туризм, организации конференций и выставок, культура, досуг и спорт) предусмотрено продление на 2022 год пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения: 2% вместо 6% и 7,5% вместо 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 8 ноября и до стабилизации эпидемиологической обстановки действуют новые антиковидные ограничения. Наполняемость спортобъектов не должна превышать 30% от общей вместительности трибун. Парикмахерские и стоматологические услуги, проведение богослужений в культовых помещениях оказываются на расстоянии не менее 1,5 м между посетителями. С 15 ноября офисы «Мои документы» переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи.

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