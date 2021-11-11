Иерусалим, 11 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Военный суд в Иудее и Самарии 10 ноября признал гражданку ИспанииХуану Руис Рашмауи виновной в сборе средств для организации «Народный фронт освобождения Палестины», которую в Израиле считают террористической. Об этом сообщает официальныйсайт МИД Израиля.

Gaetano Virgallito Израиль

62-летняя испанская активистка призналась в том, что собирала в Европе средства для организации «Комитеты по делам здравоохранения», в которой работала. Она заключила сделку о признании вины, и, по всей вероятности, получит наказание в виде штрафа и лишения свободы на 13 месяцев.

Организация «Комитеты по делам здравоохранения», наряду с другими гуманитарными организациями, в 2020 году была признана в Израиле незаконной. Там считают, что «Комитеты по делам здравоохранения», «Аддамер», Центр «Бисан», Аль-Хак, Международная организация защиты детей — Палестина (DCI-P), Союз комитетов палестинских женщин (UPWC) и Союз комитетов сельскохозяйственных рабочих (UAWC) являются прикрывающими структурами «Народного фронта освобождения Палестины», собирающими средства для террористической деятельности.

«Государство Израиль и его структуры безопасности уважают права человека и уважают деятельность правозащитных организаций, которые играют важную роль в демократическом обществе. Отмывание террора, его прикрытие ширмой правозащитной деятельности — грех вдвойне: такая циничная манипуляция финансирует терроризм и одновременно наносит вред организациям, выполняющим важную работу. Мы продолжим бороться с терроризмом повсюду и в любой форме», — заявил по данному поводу министр обороны Израиля Бени Ганц.

«Это признание является дополнительным доказательством того, что циничная кровожадная террористическая организация создала сеть лжи и обмана, которая, маскируясь под «гуманитарные» и «правозащитные» структуры, на самом деле служит каналом финансовых потоков на терроризм, намеренно вводя в заблуждение доноров и государства», — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.