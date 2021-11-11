Брянск, 11 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. На прием исключительно по предварительной записи переходят многофункциональные центры предоставления госуслуг «Мои Документы» Брянской области, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе администрации города.

Yarregion.ru МФЦ

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Решение принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. По новому правилу многофункциональные центры начнут работу с 15 ноября 2021 года и до особого распоряжения. Оформить заявку можно по телефону и на портале МФЦ (в этом случае заявителю необходимо иметь подтверждённую учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации).

Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Брянской области фиксируют более 500 случаев заражения коронавирусом, общее количество носителей инфекции приблизилось к 82 тысячам.