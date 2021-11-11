Североморск, Мурманская область, , 16:27 — REGNUM Школа в Североморске впервые за 50 лет получит средства на капитальный ремонт. Договоренности об этом были достигнуты между губернатором региона Андреем Чибисом и секретарем Генсовета партии «Единая Россия» и первым зампредом Совета Федерации РФ Андреем Турчаком.

Андрей Чибис и Владимир Турчак Https://vk.com/chibis.andrey

«Договорились вместе с партией «Единая Россия» капитально отремонтировать школу, где сейчас учатся больше 1000 ребят. Это здание, построенное 50 лет назад, начнёт обновляться впервые», — написал глава региона «Вконтакте».

В ходе визита в Мурманскую область Андрей Турчак осмотрел готовое здание североморского лицея. Учреждение откроет свои двери в начале 2022 года. Кроме того, политик посетил в первый ФОК с бассейном в Коле.

«Андрей Турчак лично поддержал его строительство в 2019 году, и сегодня оставил на специальной стене пожелания спортивных успехов всем посетителям комплекса», — написал губернатор.