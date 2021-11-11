Североморск, Мурманская область, 11 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Школа в Североморске впервые за 50 лет получит средства на капитальный ремонт. Договоренности об этом были достигнуты между губернатором региона, секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» Андреем Чибисом и секретарём Генсовета «Единой России» и первым зампредом Совета Федерации РФ Андреем Турчаком.

Https://vk.com/chibis.andrey Андрей Чибис и Андрей Турчак

«Договорились вместе с партией «Единая Россия» капитально отремонтировать школу, где сейчас учатся больше 1000 ребят. Это здание, построенное 50 лет назад, начнёт обновляться впервые», — написал глава региона «ВКонтакте».

В ходе визита в Мурманскую область Андрей Турчак осмотрел готовое здание североморского лицея. Учреждение откроет свои двери в начале 2022 года. Кроме того, политик посетил и первый ФОК с бассейном в Коле.

«Андрей Турчак лично поддержал его строительство в 2019 году и сегодня оставил на специальной стене пожелания спортивных успехов всем посетителям комплекса», — написал губернатор.