Москва, 11 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Репер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) и его супруга Ева Карицкая расстались. Об этом Карицкая сообщила в историях своего Instagram-аккаунта 11 ноября.

Скриншот с YouTube Паша Техник

Пара прожила вместе 9 лет. «С 18 до 27. Спасибо за сына. На этом жирная точка. Унижения, прощения…» — написала Карицкая.

ИА REGNUM напоминает, что Паша Техник известен в интернет-среде как эпатажный рэпер с провокационным творчеством. В августе 2021 года он вышел из тюрьмы после 11 месяцев заключения за пьяное вождение.