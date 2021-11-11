Петрозаводск, , 16:24 — REGNUM Введение обязательств по предоставлению QR-кодов гражданами и проверке QR-кодов представителями бизнеса приводит к большому количеству вопросов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 ноября заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнётова, комментируя проработку законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

Введение QR-кодов Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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«Во-первых, не урегулированы права и обязанности при предоставлении и проверке QR-кодов. Предприниматели инструктируют ответственных за допуск посетителей сотрудников, исходя из собственных представлений, в лучшем случае, исходя из внутреннего приказа организации. Единых требований к данной процедуре нет. Не исключены ситуации, когда сотрудники могут допустить нарушения прав граждан», — пояснила член Партии Роста.

По её словам, дополнительные меры поддержки необходимы, так как количество посетителей будет существенно уменьшено, за счёт этого уменьшится доход и прибыль организаций и предпринимателей.

«Для сохранения трудовых коллективов предприниматели просят вновь ввести меры по невозвратности льготных кредитов при условии сохранения занятости», — добавила она.