Москва, 11 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В России спрос на коммерческую недвижимость росла и в 2020, и в 2021 годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявила заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. Так она прокомментировала информацию о том, что жители РФ стали чаще интересоваться арендой коммерческих помещений.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

«Инвесторы, для которых важны показатели доходности, налогообложения и ликвидности объекта, чутко реагируют на изменения рынка. Самоизоляция, развитие дистанционной работы в 2020 году привели к снижению спроса на арендное жилье. В этой ситуации формируется спрос на коммерческую недвижимость, — сказал Иванкина. — В среднем доходность аренды квартир составляет 4−6%, но стоимость самих квартир сейчас и в долгосрочной перспективе растет. Доходность аренды коммерческой недвижимости выше: 12−15%. При этом у коммерческой недвижимости выше налоги — 2% от кадастровой стоимости (у жилья — 0,3%) — и ниже ликвидность».

Тем не менее, как подчеркнула Иванкина, доходность коммерческой недвижимости постоянно растет (за исключением периодов кризисов).

«Так, спрос на коммерческую недвижимость за 2020 год вырос на 9% в отношении помещений свободного назначения и на 3% для торговых площадей. При этом растет и цена объектов: торговые площади — 10%, офисы — 5%, склады — 6%. Аналогичная динамика наблюдается и в 2021 году», — уточнила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ спрос на аренду коммерческой недвижимости может продолжить расти.