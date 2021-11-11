Москва, , 16:24 — REGNUM Поправки, предполагающие участие граждан РФ в бюджетном процессе, Госдума приняла при обсуждении изменений Бюджетного кодекса во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инициативой предусматривается закрепление принципа участия граждан в бюджетном процессе. Это означает обязанность органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления проводить публичные слушания или общественные обсуждения проектов бюджетов в сроки, позволяющие учесть при подготовке бюджета результаты проведенных публичных слушаний или общественных обсуждений.

Одновременно закрепляется право и обязанность органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления использовать механизмы по вовлечению граждан в процесс принятия решений, направленных на реализацию мероприятий, имеющих для них приоритетное значение и определяемых с учетом их мнения, с участием региональных заксобраний, а также муниципальных органов власти.

Кроме того, реализация норм предполагает также разработку и выполнение государственных (муниципальных) программ с учетом мнения граждан.

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