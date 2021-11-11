Подгорица, , 16:23 — REGNUM Европейская комиссия повысила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Черногории на 2021 год с 7,1% весной до 10,7%.

Рост Apu-svao.ru

Согласно опубликованному отчету, ВВП Черногории вырастет еще на 6,4% в следующем году и еще на 3,2% в 2023 году.

Несколько дней назад Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста экономики Черногории в этом году с 8,5 до 12,3 процента.

Европейская комиссия связывает сильное восстановление с успешным туристическим сезоном.