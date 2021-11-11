Москва, 11 ноября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Когда большая часть предпринимателей РФ выйдет из тени, количество самозанятых уже не будет расти прежними темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ количество самозанятых с начала 2021 года выросло почти в 2,5 раза.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«Самозанятые — это удобный налоговый режим с низкими ставками, и именно в этом история его успеха, — сказал Свириденко. — Причина его популярности — низкие издержки администрирования и низкий налог, но у этого режима есть и пределы роста. Сейчас идет процесс выхода из тени, часть предпринимателей меняет статус ИП на самозанятого. Но, когда большая часть выйдет из тени, прирост и средний чек в этом сегменте станут меньшими, динамика не будет столь стремительной».

Что касается проблем самозанятых, то, как подчеркнул Свириденко, у них нет социального обеспечения, гарантированных пенсий, пособий по больничным.

«Кроме того, для них действуют высокие тарифы на банковское обслуживание, а также самозанятые не могут использовать эквайринг», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2021 года число самозанятых увеличилось на 273 тысячи человек.