Москва, 11 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Ветряная и солнечная энергетика быстро удешевляются, а учёт стоимости углеродного следа могут дать им дополнительное преимущество. Об этом 11 ноября заявил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев на телеканале «Россия 24».

Ветряки и солнечные батареи

«На данный момент электрическая энергия и от ветра, и от солнца уже дешевле части традиционных источников энергии. Ветер стал самым дешёвым источником на нашем рынке», — заявил Жихарев.

«В течение буквально пяти лет, может быть и быстрее, зависит от коллег, Россия достигнет паритета. Если добавится стоимость углеродного следа, то разрыв в цене ещё больше увеличится», — указал он.