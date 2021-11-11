Москва, , 16:21 — REGNUM В последнее время в США наблюдается серьезный рост потребительских цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последнее время в Америке можно заметить серьезный рост уровня потребительских цен, связанный первоначально с пандемией и, как следствием пандемии, включением печатного станка и довольно значительной финансовой поддержкой американского населения и компаний, — сказала Новикова. — Такое денежное вливание не могло остаться незамеченным рынками, что повлекло за собой увеличенный спрос на продукцию и услуги и в конечном счете повышение цен. Это же явление можно заметить на сегодняшний день в Европе и других странах, что связано с зависимостью стран друг от друга в современной мировой экономике посредством товарооборота между странами, а также системами международного разделения труда и глобальных цепочек стоимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что уровень цен на товары народного потребления остается высоким.

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