Москва, 11 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В последнее время в США наблюдается серьезный рост потребительских цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В последнее время в Америке можно заметить серьезный рост уровня потребительских цен, связанный первоначально с пандемией и, как следствием пандемии, включением печатного станка и довольно значительной финансовой поддержкой американского населения и компаний, — сказала Новикова. — Такое денежное вливание не могло остаться незамеченным рынками, что повлекло за собой увеличенный спрос на продукцию и услуги и в конечном счете повышение цен. Это же явление можно заметить на сегодняшний день в Европе и других странах, что связано с зависимостью стран друг от друга в современной мировой экономике посредством товарооборота между странами, а также системами международного разделения труда и глобальных цепочек стоимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что уровень цен на товары народного потребления остается высоким.