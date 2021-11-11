Париж, , 16:20 — REGNUM Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дужаррик сообщил репортерам французского информационного агентства AFP, что Совет Безопасности ООН соберется в четверг, 11 ноября, на экстренное заседание по миграционному кризису на границе между Польшей и Белоруссией.

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«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с тревогой следит за ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе и считает, что такие ситуации не должны использоваться в политических целях или вызывать напряженность между государствами. На экстренном заседании Совета безопасности ООН будет обсуждаться этот вопрос», — заявил Дужаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС. И количество оценивается в несколько тысяч человек. В этом месте польские пограничники проводят круглосуточное дежурство.