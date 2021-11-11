Москва, 11 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Несмотря на непростую ситуацию в энергетике, внешняя торговля Китая продолжила показывать хорошие результаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил профессор департамента международных отношений ВШЭ Сергей Цыплаков. Так он прокомментировал прогнозы «Таймс» о том, что энергетический кризис в КНР обернется глобальным дефицитом ряда товаров.

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«Что касается экспортных поставок, то можно уверенно прогнозировать рост их цен. Сбои в поставках, скорее всего, могут наблюдаться по ограниченному кругу энергоемких товаров. В то же время в октябре внешняя торговля Китая продолжала показывать хорошие результаты. Отдельно в октябре экспорт вырос в годовом исчислении на 27,1%. Рост наблюдался по большинству товарных групп как промышленных товаров, так и трудоемкой продукции. Поэтому заявление «Таймс» выглядит преувеличением», — сказал Цыплаков.

Он подчеркнул, что, по мнению большинства китайских аналитиков рынка, сложности в энергетической отрасли не будут такими острыми, как в сентябре — начале октября.

«Но, по-видимому, [они] сохранятся достаточно длительный период времени, по крайней мере до весны следующего года», — подытожил Цыплаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у КНР уже возникли трудности с поставками за рубеж ряда товаров.