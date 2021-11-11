Юринский район, Марий Эл, 11 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Двое взрослых погибли, трое детей госпитализированы после аварии на трассе в Юринском районе Марий Эл. Об этом сообщает в своем telegram-канале региональная Госавтоинспекция.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Авария

ДТП произошло днем 11 ноября. Столкнулись автомобили ВАЗ 2110 и Renault. В результате столкновения погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля. Пострадавшие в аварии дети также находились в автомашине ВАЗ.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики на 37 км автодороги «Вятка» в октябре текущего года произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате массовой аварии пострадали шесть человек.

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