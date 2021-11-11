Ереван, 11 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Ситуация в Нагорном Карабахе, которая сложилась на сегодняшний день, обсуждалась 10 ноября в формате Минской группы ОБСЕ плюс Армения, сообщили 11 ноября в пресс-службе армянского МИД.

Twitter.com/tbalayan Сопредседатели Минской группы ОБСЕ главой МИД Армении

На переговорах, в которых участвовали со стороны России Игорь Ховаев, со стороны США — Эндрю Шофер, со стороны Франции — Брис Рокфей, а Армению представлял министр иностранных дел Арарат Мирзоян, участники обсуждали вопросы дальнейшего мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

На переговорах глава МИД Армении «осудил нападения на мирное население в Нагорном Карабахе, приведшие к человеческим жертвам, а также продолжающуюся антиармянскую риторику». Он «подчеркнул необходимость немедленной и безоговорочной репатриации армянских военнопленных, заложников и других задержанных лиц».

Мирзоян, добавим, заявил, что Ереван требует выяснения судьбы тех, кто считается пропавшим без вести в ходе военного противостояния в Нагорном Карабахе. Ереван очень заинтересован «в сохранении армянского исторического и культурного наследия» на карабахской территории.