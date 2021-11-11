Москва, 11 ноября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Мир постепенно подходит к допандемийному уровню спроса на углеводороды, потребность в моторном топливе растет. Об этом 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

Topwar.ru Нефть

«Мир постепенно подходит к допандемийному уровню спроса на углеводороды, потребность в моторном топливе растет, — сказала Сафонова. — Сложившаяся дефицитная ситуация на мировом рынке углеводородов на текущий момент отражает интересы стран-экспортеров, которые восполняют маржинальные потери прошлого года за счет изменения ценового тренда в сторону роста. Причиной падения спроса на углеводороды могут стать реальные действия стран по переходу на возобновляемую энергетику, однако в текущем году статистика демонстрирует рост спроса не только на нефть и газ, но и на уголь и электроэнергию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, устойчивое сокращение спроса на нефть может усилить конкуренцию между производителями и стать угрозой для соглашения ОПЕК+.