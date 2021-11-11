Москва, 11 ноября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Несмотря на быстрое падение себестоимости, солнечная и ветряная энергетика остаются сравнительно дорогими отраслями. Об этом 11 ноября заявил заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов на телеканале «Россия 24».

Цитата из к/ф «Ветер перемен», реж. Беттина Оберли. 2018. Швейцария, Франция Ветряк

«Надо честно признаться, что сегодня в том числе и солнечная энергетика, ветроэнергетика стоит дороже, чем другая генерация», — заявил Кузнецов.

«За последние года полтора-два стоимость упала на 10−15% — это хороший тренд. Но она всё равно продолжает сегодня стоить больше, чем стоит, например, та же гидроэнергетика. У нас есть сегодня конкуренция, или появляется конкуренция, когда это позволит всем выбирать», — указал он.