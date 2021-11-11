Москва, , 16:13 — REGNUM Рост цен в китайской промышленности отразится и на потребительском рынке КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил профессор департамента международных отношений ВШЭ Сергей Цыплаков.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно опубликованным 10 ноября данным ГСУ КНР, отпускные цены производителей в октябре в годовом исчислении выросли на 13,5%, что является своего рода антирекордом, — сказал Цыплаков. — В сравнении с сентябрем индекс поднялся на 2,5%. Понятно, что рост цен в промышленности отразится и на потребительском рынке. В октябре индекс потребительских цен в Китае в годовом исчислении поднялся на 1,5%, рост по сравнению с сентябрем составил 0,7%. При этом рост цен на отдельные товары, например овощи, намного выше. Неслучайно в начале ноября Китай столкнулся с волной овощной паники, когда с прилавков сметалась продукция с длительным сроком хранения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыплаков дал прогноз о том, подорожает ли китайский экспорт.

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