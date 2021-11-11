Москва, 11 ноября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Рост цен в китайской промышленности отразится и на потребительском рынке КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил профессор департамента международных отношений ВШЭ Сергей Цыплаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Согласно опубликованным 10 ноября данным ГСУ КНР, отпускные цены производителей в октябре в годовом исчислении выросли на 13,5%, что является своего рода антирекордом, — сказал Цыплаков. — В сравнении с сентябрем индекс поднялся на 2,5%. Понятно, что рост цен в промышленности отразится и на потребительском рынке. В октябре индекс потребительских цен в Китае в годовом исчислении поднялся на 1,5%, рост по сравнению с сентябрем составил 0,7%. При этом рост цен на отдельные товары, например овощи, намного выше. Неслучайно в начале ноября Китай столкнулся с волной овощной паники, когда с прилавков сметалась продукция с длительным сроком хранения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыплаков дал прогноз о том, подорожает ли китайский экспорт.