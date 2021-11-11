Москва, 11 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Устойчивое сокращение спроса на нефть может усилить конкуренцию между производителями и стать угрозой для соглашения ОПЕК+. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Vladtime.ru Нефть

«Основным риском является начало устойчивого снижения спроса на нефть из-за энергетического перехода. Этот процесс начнется рано или поздно, и скорее можно дискутировать о том, когда это может произойти. Вероятнее всего, этот процесс может начаться в период 2025—2030 годов и оказать серьезное влияние на мировой рынок, — сказал Салихов. — Устойчивое сокращение спроса на нефть может усилить конкуренцию между производителями и стать угрозой для соглашения ОПЕК+. В условиях растущего спроса крупные экспортеры нефти считают, что для них выгодна стратегия кооперации. При снижающемся спросе может начать работать принцип «каждый сам за себя», что обернется устойчивым снижением цен на нефть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов рассказал, в каком случае может произойти резкий обвал спроса на нефть.