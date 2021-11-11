Тбилиси, 11 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Служба государственной инспекции Грузии считает недопустимым публикацию видеоматериалов о том, как ведёт себя в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом говорится в заявлении госинспекции, обнародованном 11 ноября на сайте ведомства.

Special Penitentiary Service of Georgia Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы

«Ещё раз напоминаем всем, что параллельно с высоким общественным интересом при обнародовании данных необходимо защищать человеческое достоинство», — говорится в заявлении.

В Службе госинспекции отметили, что ещё не завершена проверка предыдущего случая, когда были обнародованы видео, где объявивший голодовку Саакашвили принимает пищу. Между тем, 11 ноября Пенитенциарная служа минюста республики опубликовала материалы, как экс-президента тащат в палату тюремной больницы.

«Категорически недопустимо продолжать такую практику и разглашать личные данные третьего президента», — отметили в Службе госинспекции.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники заявляют, что он может умереть, и требуют перевода в частную клинику. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при помещении его тюремную палату.