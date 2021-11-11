Москва, 11 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока могли бы воспользоваться преимуществом экологичных малых гидроэлектростанций. Об этом 11 ноября заявил член правления, первый заместитель генерального директора «РусГидро» Роман Бердников на телеканале «Россия 24».

MaxSem Машинный зал гидроэлектростанции

«Когда мы говорим про программы возобновляемых (источников), то на долю малых ГЭС приходится почему-то непомерно малая сумма, которую выделяет наше государство», — заявил Бердников.

«Пропорции несопоставимо малы, хотя гидропотенциал в нашей стране несопоставимо больше, чем ветровой потенциал и потенциал солнца. При этом та программа, которая есть по солнцу и ветру, не распространяется на Дальний Восток, где, наоборот, использование возобновляемых источников энергии особенно актуально», — указал он.