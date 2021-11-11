Москва, , 16:10 — REGNUM В настоящее время из-за энергетического кризиса в КНР там уже возникли трудности с поставками за рубеж ряда товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил профессор департамента международных отношений ВШЭ Сергей Цыплаков.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ограничения работы китайских предприятий (из-за энергетического кризиса — прим. ИА REGNUM), в особенности в энергоемких отраслях, будут иметь последствия как для темпов роста внутренней экономики, так и для поставок на экспорт, — сказал Цыплаков. — Уже проявились трудности с поставками за рубеж таких энергоемких товаров, как магний, кварц — эти виды продукции очень важны для черной и цветной металлургии и ряда других отраслей. Рост цен на энергоносители, увеличение цен на электроэнергию с некоторым временным лагом неизбежно отразятся на ценах товаров как для внутреннего рынка, так и для экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что острота энергетического кризиса в КНР пошла на спад.

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