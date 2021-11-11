Москва, 11 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Падение спроса на нефть не является основным риском для мирового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

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«Как показал опыт 2020 года, в условиях даже сильного внешнего шока спрос на нефть довольно быстро восстанавливается, — сказал Салихов. — К примеру, в 2020—2021 годах довольно сильно снизился и до сих пор не восстановился мировой спрос на авиационный керосин из-за резкого сокращения объема международных авиаперевозок. В то же время спрос на бензин нашел дополнительную поддержку из-за того, что часть людей стали активнее использовать личный транспорт, в том числе и по соображениям безопасности для своего здоровья. Резкий обвал спроса может произойти, только если по каким-то причинам произойдет экономический кризис».

Однако, как подчеркнул Салихов, это все же менее вероятный сценарий по сравнению с сохранением положительной динамики мирового ВВП в 2022 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов рассказал, как прирост мирового ВВВП сказывается на спросе на нефть.