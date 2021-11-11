Джакарта, , 16:07 — REGNUM Количество жителей Индонезии, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, достигло 82 122 898 человек, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 128 692 227 жителей Индонезии.

В общей сложности 2 022 974 медицинских работников в Индонезии получили первую дозу вакцины, а 1 911 770 человек получили вторую дозу вакцины. Затем 1 177 163 медиков в стране прошли ревакцинацию.

Полную вакцинацию от коронавируса прошли 23,4 млн госслужащих, 2,3 млн учителей, 5,7 млн пожилых людей, 41 млн людей с ограниченными возможностями, а также 8,7 млн детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 435 новых случаев заражения коронавирусом.

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