Москва, , 16:07 — REGNUM Острота энергетического кризиса, с которым столкнулся Китай, несколько снизилась в последние дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил профессор департамента международных отношений ВШЭ Сергей Цыплаков.

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«В последние дни острота энергетического кризиса несколько снизилась. По данным Государственного комитета по развитию и реформе, складские запасы угля на электростанциях в последние дни росли быстрее потребления. В настоящее время угольных запасов хватит на 20 дней. Тем не менее в полной мере угольный кризис пока не преодолен», — пояснил Цыплаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыплаков объяснил, какими причинами был вызван энергетический кризис в КНР.

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