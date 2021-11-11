Саратов, , 16:06 — REGNUM В Ленинском районе Саратова достраивают жилой комплекс «Городские просторы». Часть многоквартирных домов уже сдана, остальные получат разрешительные документы до конца года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Виктор Говорков. С новосельем! 1946

В текущем году в новые квартиры заселятся 2 тыс. семей. В жилом комплексе в рамках программы по переселению саратовцы получат 854 квартиры, еще 385 — передадут детям-сиротам, семь квартир выделяется на многодетные семьи.

Также в микрорайоне завершается строительство двух дошкольных учреждений всего на 320 мест, приготовлены помещения для размещения детской и взрослой поликлиник. В действующей школе предусмотрены места для новых учащихся. В планах городских властей возвести дополнительное здание. По словам мэра Михаила Исаева, микрорайон будет обеспечен подходами и подъездами к домам и социальным объектам, прорабатывается земельный вопрос, связанный с дальнейшим строительством парка.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове семья с восьмью детьми на протяжении 20 лет проживает на территории детского сада. При этом в очереди на получение жилья семья стоит 15 лет. Однако жилплощадь так и не была предоставлена.

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