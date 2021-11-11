Москва, , 16:03 — REGNUM Энергетический кризис, с которым столкнулся Китай, был вызван многими причинами, главной из которых была нехватка угля для электростанций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил профессор департамента международных отношений ВШЭ Сергей Цыплаков.

«В последние два-три месяца в Китае создалась напряженная обстановка со снабжением электроэнергией. В ряде регионов наблюдались перебои с поставкой электроэнергии, в результате чего производственная деятельность ряда предприятий была «рационирована» вплоть до перевода на неполную рабочую неделю. На режим экономии было переведено и население, — сказал Цыплаков. — Кризис был вызван многими причинами, главной из которых была нехватка угля для электростанций. Надежды путем своего рода скачка снизить зависимость экономики от угольной генерации не оправдались».

По словам профессора, в сложившихся обстоятельствах власти были вынуждены пойти на расконсервацию угольных производств суммарной мощностью 150 млн тонн, чтобы увеличить предложение угля.

«Резко увеличились объемы импорта в сентябре и октябре, ввоз угля в годовом исчислении увеличивался на 76% и 44%. В результате импорт угля за десять месяцев года превысил 257 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за тот же период 2020 года. Одновременно принимался ряд мер, направленных на снижение цен на уголь на внутреннем рынке, которые в сентябре по сравнению с началом года поднялись почти в три раза», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время в Китае нет дефицита угля, но риски его нехватки все-таки не исключены.

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