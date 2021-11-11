Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 16:28 — REGNUM Красносельский район попросит денег у администрации Костромской области, чтобы местные школы и детские сады могли закрыть долги перед поставщиками продуктов питания. Об этом сообщается в ответе, полученном ИА REGNUM от администрации муниципалитета. За последние 2 месяца учреждения накопили 9 миллионов рублей долгов за поставки продуктов.

Школьная столовая Http://www.gradkostroma.ru

«Обычно район сам решает проблемы с долгами за питание, но сегодня ситуация иная. Задолженность перед поставщиками имеется во всех образовательных организациях. Тем не менее, в период с сентября по ноябрь питание обучающихся осуществляется в полном объеме согласно цикличному меню» , — пояснила заведующая отделом образования администрации Красносельского района Ольга Амвросова.

Чтобы не портить отношения с предпринимателями и не ставить под угрозу организацию питания детей, чиновники попросят администрацию региона увеличить размер предоставляемых дотаций. Всего в «ювелирном» районе имеется 12 школ и столько же детских садов, в них воспитываются 3 213 детей.

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