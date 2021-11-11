Лондон, , 16:58 — REGNUM Создатели фильмов о Гарри Поттере работают над созданием спецэпизода. Об этом 11 ноября сообщает портал SRSLY, ссылаясь на The Sun.

Главные герои фильмов про Гарри Поттера

По данным The Sun, в честь 20-летия выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» компания Warner Bros. выпустит эпизод, в котором примут участие главные актёры франшизы — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Киностудия пока не дала комментариев относительно этой новости.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса вышел в 2001 году и был выдвинут на премию «Оскар» в трёх номинациях. Позже вышли ещё семь продолжений киноленты.

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