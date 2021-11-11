Лондон, 11 ноября 2021, 16:58 — REGNUM Создатели фильмов о Гарри Поттере работают над созданием спецэпизода. Об этом 11 ноября сообщает портал SRSLY, ссылаясь на The Sun.

Главные герои фильмов про Гарри Поттера
Главные герои фильмов про Гарри Поттера

По данным The Sun, в честь 20-летия выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» компания Warner Bros. выпустит эпизод, в котором примут участие главные актёры франшизы — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Киностудия пока не дала комментариев относительно этой новости.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса вышел в 2001 году и был выдвинут на премию «Оскар» в трёх номинациях. Позже вышли ещё семь продолжений киноленты.

Читайте ранее в этом сюжете: Том Харди и Ченнинг Татум снимутся в фильме о войне в Афганистане