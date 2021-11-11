Ярославль, 11 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Транспортная схема в Ярославле будет скорректирована в течение двух недель. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на инстаграм главы Ярославской области Михаила Евраева.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM врио губернатора 5 ноября сообщил о «серьезных просчетах» при организации транспортной реформы в Ярославле и потребовал кардинальных изменений. Была создана специальная рабочая группа, которую возглавил и.о. председателя правительства Максим Авдеев. 11 ноября стало известно о первых корректировках реформы

«В ближайшие две недели перевозчики увеличат количество транспорта там, где его не хватает. По трем маршрутам (44К, 58, 68) уже добавили 7 автобусов. Увеличили количество рейсов на маршрутах 32, 44К, 58, 68, 66 за счёт пересмотра расписания. Маршруты разделим на 4 вида. Магистральные — соединяют разные концы города. Основные — курсируют между районами и внутри района. Дополнительные — доставляют людей из отдаленных районов в центр города. Социальные — ориентированные на работу предприятий. Это позволит перераспределить нагрузку и усилить наиболее востребованные маршруты», — написал Михаил Евраев.

Пока решено не менять тех перевозчиков, которые сейчас работают в Ярославле. Перевозки по регулируемым тарифам ведут ярославские компании «ПАТП-1», «Ярославское АТП», ИП Воронин, ООО «Гирфтранс», а также подмосковное ООО «Автомиг».

"Перераспределяем их мощности внутри. Рассчитываем, что справятся своими силами. Если нет, будем привлекать ресурсы из других регионов… Расписание движения станет гибким и будет меняться в зависимости от нагрузки. Очевидно, что в часы пик транспорт должен ездить чаще, чем днём. На магистральных маршрутах в пиковые периоды интервал не должен составлять более 5−8 минут», — сообщил врио губернатора Ярославской области.

Отдельно власти обещают разместить в областном центре информационные табло с графиком движения общественного транспорта.

«Помимо маршрутной сети, адекватной должна быть и инфраструктура. Людям, приходя на остановку, нужно видеть, когда ушёл автобус и когда придет следующий. В 10-дневный срок мэрия должна установить электронные табло как минимум ещё на 20 ключевых остановочных пунктах. Пока такие табло есть только на 17 остановках в городе. В перспективе они должны появиться везде», — обещает Михаил Евраев.

Все озвученные главой региона решения должны быть реализованы в течение двух недель. Врио губернатора обещает открыть специальную «горячую линию» для жалоб ярославцев по транспортной реформе.