Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Постановление главного санитарного врача Санкт-Петербурга об обязательной вакцинации горожан старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, это вынужденная мера, к которой властям пришлось прибегнуть из-за нежелания горожан добровольно вакцинироваться на фоне роста численности госпитализаций. Таким мнением поделился с ИА REGNUM 11 ноября заведующий кафедрой гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС, доктор юридических наук, главный редактор журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция» Николай Разуваев.

Вакцинация в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу, с 10 ноября в городе введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда новых категорий граждан, в том числе лиц в возрасте 60 лет и старше и всех хронически больных граждан старше 18 лет. В случае отказа от вакцинации без медотвода граждане могут быть лишены доступа к ряду социальных услуг, а также посещения общественных мест.

По мнению собеседника агентства, постановление главного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой спровоцировано нежеланием части жителей города проходить вакцинацию, а также ростом числа заболевших горожан в условиях продолжающейся «четвёртой» волны эпидемии.

«Как известно, Санкт-Петербург принадлежит к числу регионов, особенно пострадавших от ковида. При этом необходимость поддержки предприятий и бизнеса, особенно страдающих от приостановки работы, заставила руководство города отказаться от продления нерабочих дней. Постановление Главного санитарного врача объясняется стремлением обезопасить те группы населения, чья жизнь подвергается особому риску, а именно лиц старше 65 лет, и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Естественно, что оно может вызвать неоднозначную реакцию населения», — пояснил Николай Разуваев.

По его словам, важно понимать, что ни о каком принуждении к прохождению вакцинации речи не идет, применение санкций к «отказникам» не соответствует действующему российскому законодательству, в том числе статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с которой работники имеют право отказаться от вакцинации. Дисциплинарное взыскание за отказ сделать прививку не предусматривает и Трудовой кодекс Российской Федерации.

«Вместе с тем за отказ работников от прохождения вакцинации во многом будет отвечать работодатель. Административное законодательство предусматривает для организаций, чьи работники, относящиеся к обязательной категории, не прошли вакцинации, штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней, — заметил юрист. — Всё это заставляет нас с особым вниманием относиться к соблюдению требований о вакцинации обязательных категорий, ведь от этого зависит не только здоровье, но и материальное благополучие граждан».

По данным Смольного на 10 ноября, среди петербуржцев в возрасте старше 60 лет добровольно прошли вакцинацию от коронавируса более 588 тысяч человек — это составляет только 43% от общего числа подлежащих вакцинации в этой возрастной категории.

Читайте ранее в этом сюжете: В Заксобрании Петербурга назвали «вынужденной мерой» вакцинацию ветеранов