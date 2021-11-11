Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,56%, отступая до $82,18 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти Цитата из х/ф «Огни Баку». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, Рза Тахмасиб. 1950. СССР

«Помимо слишком высокой американской инфляции, вызвавший снова призрак закручивания гаек монетарной политики, нефтебыков огорчили и данные по запасам от минэнерго США, оказавшиеся не столь позитивными, как публиковавшиеся 9 ноября предварительные данные от американского института нефти.

Кроме того, высокие темпы роста цен в США повышают вероятность того, что Вашингтон выбросит на рынок дополнительные объемы нефти из своих резервов. На этом фоне попытка нового штурма рубежа $86 за баррель была пресечена на корню, и рынок захлестнула волна продаж.

Присмотревшись к данным по запасам более внимательно и отметив, что объемы бензина и дистиллятов продолжают сокращаться, сегодня трейдеры возобновили покупки, однако оптимизма хватило ненадолго и сейчас цены снова в минусе.

Впрочем, достаточно того, что вчера цены вновь ходили выше $84, а значит, о сколь-нибудь серьезном нисходящем тренде пока говорить оснований нет.

Тем временем цены на газ в Европе снова растут, уголь также на максимумах, а значит спрос на нефть, как альтернативный энергоноситель, продолжит расти.

Но пока на рынке сохраняется неопределенность, вероятно, продолжится движение в боковом коридоре с диапазоном $80−85», — полагает эксперт.

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