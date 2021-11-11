Валерий Ходячий, 11 ноября 2021, 17:39 — REGNUM В Южной Корее обсудили намерения кандидата в президенты в случае победы на выборах.
По сообщениям южнокорейских СМИ, кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль обещал улучшить отношения между Южной Кореей и Японией в случае победы на выборах.
Известно, что данное обещание кандидат дал после того, как узнал о переизбрании Фумио Кисиды на пост премьер-министра Японии.
«Увидев новости о переизбрании Кисиды на пост премьер-министра Японии, я вспомнил о экс-президенте Ким Дэ Чжуне и совместной корейско-японской декларации 1998 года», — написал Юн Сок Ёль в своем аккаунте на Facebook.
Напомним, что в октябре 1998 года премьер-министр Японии Кейзо Обути и президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун приняли совместную декларацию с целью построения нового партнёрства.
«Думаю, мы можем вернуться во времена Ким Дэ Чжуна и Кейзо Обути, если лидеры двух стран пойдут навстречу друг другу, — отметил Юн Сок Ёль. — Проблемы между странами непростые, однако их можно решить».
Кандидат также обвинил нынешнее правительство во главе с Мун Чжэ Ином в ухудшении корейско-японских отношений.
«Не нужно унижаться перед японцами!» — призывает lkg6***.
«Я не уверен, что он говорил об этом всерьез», — пишет mck0***.
«Пусть ещё скажет, что вода с АЭС «Фукусима-1» безопасна и её можно пить», — негодует dnwn***.
«Сперва нужно решить проблему островов Токто и Цусима, а там будет видно…» — пишет ytoo***.
«В независимости от того, как долго правительство придерживалось совместной декларации, так как в результате Абэ и другие представители Либерально-демократической партии «свергнули» его…» — отмечает kjgo***.
«Не нужно устраивать шоу», — призывает chal***.
«А мне нравится Япония, ничего против не имею», — пишет feel***.
«Нынешние корейско-японские отношения идеальные. Лучше держаться на расстоянии, торговать в рамках разумного. Япония никогда не станет союзником Южной Кореи», — отмечает stor***.
«У него есть шанс на победу. Однако если он продолжит нести чушь, то потеряет поддержку», — утверждает pens***.
«Не нужно ничего улучшать!» — призывает ivie***.
«Дипломатические отношения должны определяться в рамках национальных интересов. Если хочешь улучшить отношения прямо сейчас, придется плясать под дудку Японии», — пишет eos1***.
«Он хочет переступить через гордость и ухудшить торговый дефицит?» — интересуется pald***.
«Он хоть знает, что острова Токто наша территория?» — спрашивает jong***.
«Бывший генеральный прокурор не должен становиться президентом. В противном случае верхушка страны будет вне закона, их никто не сможет контролировать», — отмечает kyk7***.