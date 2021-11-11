11 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили ограничения, которые были введены в Санкт-Петербурге против пожилых невакцинированных граждан.

Артур Савин, , 17:40 — REGNUM Информация о том, что пожилым жителям Санкт-Петербурга, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, ограничат доступ к заведениям общепита и некоторым бытовым услугам, а также их отстранят от работы, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 11 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Узники концлагеря

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

"Интересно: думали ли блокадники и их дети, пережившие в своё время настоящий кошмар, что отголоски этого ужаса настигнут их в современной России?» — задаётся вопросом Сергей Я.

Многие пользователи оказались шокированы подобными мерами со стороны петербургских властей. Другие же, наоборот, отнеслись к таким мерам с пониманием, потому что убеждены, что чиновники руководствуются лишь благими намерениями.

«Надо отнестись с пониманием, потому что такие меры призваны лишь для одного — спасти жизни тех категорий граждан, которые могут сильно пострадать в случае заражения коронавирусом. Пенсионеры многие уже ничего толком не соображают, им необходима помощь, иначе попросту умрут», — поделился своим мнением Михаил Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что невозможно воспринимать такие «драконовские» меры со стороны городских властей в отрыве от исторической памяти нашего народа, видевшего, чем в итоге заканчиваются искусственные «загоны» для людей.

Измерение давления перед вакцинацией против коронавируса Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«Мы начинаем жить как в концлагере, и это ещё начало. Мне обидно, когда воевали наши бабушки и дедушки за свободу и т. д., чтобы не находиться в загоне и самим отвечать за свою судьбу, а теперь им приходится наблюдать за всем этим безумием», — написал Адам Т.

Часть людей считает, что власти делают всё, чтобы снять с себя основную проблему — ответственность за людей, которые пытаются жить полноценной жизнью, становясь тем самым головной болью для тех, кто подводит статистику по случаям COVID-19 в России.

«Обыкновенный фашизм. Позор! Старикам ограничить доступ к питанию! В какой маразматический мозг пришла такая идея? А про бытовые услуги? Чтобы не могли обувь починить и дома только сидели?» — возмущается Arina G.

Ряд пользователей указывает на то, что пенсионерам и так тяжело приходится, а власти создают им ещё большие сложности.

«Отстаньте от народа! Пенсионеров за что наказывать хотите? За то, что всю жизнь работали на заводах, за то, что пенсию получают три копейки и имеют иное мнение, нежели у чиновников? Они заработали себе свою пенсию и имеют право жить так, как все простые люди живут! Это их право на свободу, которое вы отнимаете!» — указывает Татьяна С.

Пункт вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что власти экспериментируют над населением, не неся при этом вообще никакой ответственности.

«Сволочи! Мало того, что старикам приходилось пахать вместо заслуженного отдыха, потому что на нищенскую пенсию не прожить, их ещё и этого лишили! И хронических больных туда же — колоться. Люди, вы реально не видите, что происходит?» — обращается Наталья С.

Напомним, 10 ноября пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опубликовала информацию о том, что пожилым жителям города, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, ограничат доступ к заведениям общепита и некоторым бытовым услугам, а также их отстранят от работы.