Рязань, , 16:03 — REGNUM Грузовой состав повредил теплотрассу возле железнодорожного переезда на улице Забайкальской в Рязани, информация об этом появилась 11 ноября в соцсетях.

Ремонт теплотрассы

Очевидцы опубликовали видеокадры с места происшествия — состав зацепил трубу, проходящую рядом с путями, из повреждённой конструкции бьёт фонтаном горячая вода. Грузовые вагоны стоят на рельсах, движение через переезд заблокировано.

В администрации города уточнили, что ремонтные бригады выехали к месту повреждения.