Москва, , 15:58 — REGNUM Введение QR-кодов во все сферы жизни, включая транспорт, магазины, сферы услуг — безусловно, мощнейший стимул вакцинации, ведь, как показала практика, ради одних концертных мероприятий, очевидно, публика не желает активно вакцинироваться. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 11 ноября заявила общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

QR-code Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я согласна с тем, что введение QR-кодов во всех сферах бизнеса предпочтительнее, чем хаотичные локальные ограничения. Отрасль культурно-массовых мероприятий уже несколько недель пытается выжить после введения QR-кодов. Мы видим массовый негатив зрителей, мы видим колоссальные темпы возвратов билетов, мы видим остановку продаж билетов и массовую отмену гастролей и многое другое, — отметила эксперт. — Однако в мире на сегодняшний день есть отработанная система проведения Covid-free мероприятий, которая означает снятие ограничений по заполняемости концертно-театральных площадок, не предусматривает наличие масок у посетителей, а также не требует социального дистанцирования. Безопасно проводятся Covid-free стадионные шоу без ограничения численности».

Она подчеркнула, что сам формат Covid-free означает гарантию безопасности здоровья зрителей.

«В нашей стране почему-то, вводя формат Covid-free, «забывают» снимать ограничения численности заполнения залов и сохраняются ряд дополнительных ограничений. В российских регионах зачастую принимаются решения о двойных ограничениях: вводится и QR-код и ограничивается вместимость до 30−50%. Это, как минимум, нелогично. В таких условиях концертная индустрия существовать не может, ведь рентабельность нашего бизнеса начинается с 70−80%», — пояснила Шпигальских.

По её словам, оптимально, когда зритель приходит на мероприятие, предъявляя один из документов (на выбор): либо QR-код, полученный в связи с перенесенной болезнью, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о наличии антител.

«Только расширенный спектр условий прохождения на мероприятие сможет помочь выжить бизнесу культурно-массовых мероприятий. Я согласна, более того, уже увидела на практике как введение QR-системы парализует работу бизнеса. Безусловно, без прямых мер поддержки (субсидии, льготы) отраслям просто не выжить», — уточнила омбудсмен и добавила, что за период пандемии государственный сектор культуры получил поддержку в размере 3,8 млрд рублей, а негосударственный сектор культуры не получил ничего.