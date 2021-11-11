Лавров прокомментировал деятельность российских ЧВК в Мали
Москва, 11 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Информация, раскручиваемая западными СМИ, о действиях российских частных военных компаний (ЧВК) на Африканском континенте не навредит имиджу России. Об этом 11 ноября на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эта тема высосана из пальца, а Москва не имеет никакого отношения к услугам ЧВК.
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Он пояснил, что такие компании самостоятельно заключают контракты.
Говоря о беспокойстве стран Запада планами малийского правительства обратиться за услугами к российской ЧВК, российский министр подчеркнул, что этот вопрос находится исключительно в компетенции властей республики.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что власти России не имеют никакого отношения к обращению властей Мали к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами. Он подчеркнул, что деятельность военной компании из России на территории Мали осуществляется на законной основе и касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги.