Москва, 11 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Информация, раскручиваемая западными СМИ, о действиях российских частных военных компаний (ЧВК) на Африканском континенте не навредит имиджу России. Об этом 11 ноября на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

(сс) Atlas Green Африка

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эта тема высосана из пальца, а Москва не имеет никакого отношения к услугам ЧВК.

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«Что касается в принципе феномена частных военных компаний, то мы не имеем отношения к деятельности каких-либо таких структур, которые созданы гражданами России», — сказал Лавров.

Он пояснил, что такие компании самостоятельно заключают контракты.

«И если они заключаются с законными правительствами суверенных государств, я не знаю, что здесь можно усматривать незаконного», — добавил глава МИД РФ.

Говоря о беспокойстве стран Запада планами малийского правительства обратиться за услугами к российской ЧВК, российский министр подчеркнул, что этот вопрос находится исключительно в компетенции властей республики.

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«По поводу сообщений о планах правительства Мали обратиться за услугами к частной военной компании из Российской Федерации, о чем премьер-министр Мали публично говорил на сессии Генеральной ассамблеи ООН, этот вопрос находится в исключительной компетенции законного правительства Мали», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что власти России не имеют никакого отношения к обращению властей Мали к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами. Он подчеркнул, что деятельность военной компании из России на территории Мали осуществляется на законной основе и касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги.